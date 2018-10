Die Einnahmen sprudeln - doch wohin mit dem Geld? Darüber haben sich SPD, Linke und Grüne in Berlin lange gestritten. Am Donnerstag gelang nun endlich der Durchbruch: Mehr Geld soll es unter anderem für die Bezirke, für die Schulen und für die S-Bahn geben.

Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hat sich auf einen Nachtragshaushalt für 2018 verständigt. Darin wird die Verwendung des in diesem Jahr erwarteten Haushaltsüberschusses in Höhe von 1,2 Milliarden Euro geregelt.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa ist vorgesehen, jeweils 400 Millionen Euro für verschiedene Investitionsprojekte und mehr Personal sowie für die Schuldentilgung einzusetzen. Weitere 400 Millionen Euro sollen an den Investitionsfonds Siwana fließen, aus dem unter anderem Infrastrukturprojekte finanziert werden.