Das Konzept sieht ein Netz von 3.000 Kilometern Radwege durch alle Bezirke vor. Wie der ADFC Berlin mitteilte, hätten etwa 30 Aktive aus den Verbänden in den vergangenen zehn Monaten an dem Plan gearbeitet. Es sei aber "kein fertiges und unverrückbares Werk", sondern ein Beitrag der Zivilgesellschaft für den Planungsprozess der Senatsverkehrsverwaltung.

Sie nennen es eine "detailliert ausgearbeitete Diskussionsgrundlage": Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Berlin (ADFC), der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), die Verkehrsclubs (VCD) Nordost und der Verein Changing Cities haben am Donnerstag in Berlin ihren Entwurf für ein Berliner Radverkehrsnetz präsentiert.

Das Radverkehrsnetz besteht nach dem aktuellen Entwurf der Verbände - angelehnt an das Mobilitätsgesetz - aus Radschnellverbindungen, die über größere Entfernungen verlaufen und auch eine hohe Reisegeschwindigkeit ermöglichen sollen, aus einem innerhalb des Radverkehrsnetzes definierten Vorrangnetz mit wichtigen Verkehrsverbindungen, auf denen der Radverkehr Vorrang erhält, Radverkehrsanlagen auf oder an Hauptverkehrsstraßen, in sicherem Abstand zu parkenden Kraftfahrzeugen und ausreichender Breite, sowie als Fahrradstraßen ausgewiesene Nebenstraßen.

Das Radverkehrsnetz entsteht durch Neubau, Umbau und Umwidmung. Laut Mobilitätsgesetz sollen mindestens 100 Kilometer Radschnellverbindungen mit einer Mindestlänge von möglichst fünf Kilometern errichtet werden (MobG BE §45).