Der Berliner Verfassungsschutz bekommt einen neuen Chef. Nach Informationen des rbb soll er vom Verfassungsschutz in Schleswig Holstein kommen. Der dortige Referatsleiter für Grundsatzfragen, Michael Fischer, wird demnach voraussichtlich noch in diesem Jahr die Leitung der Abteilung in der Senatsinnenverwaltung übernehmen.