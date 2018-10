"Wir sind im Moment in einer Aufholjagd", sagte Geisel. "In den letzten anderthalb Jahren ist mehr passiert als in den 15 Jahren davor." So seien bereits 14 neue Löschfahrzeuge beschafft worden, es gebe viele Beförderungen und verbesserte Arbeitsbedingungen bei der Arbeitszeit und der Bezahlung. Geisel sagte, er habe den neuen Feuerwehrchef Karsten Homrighausen gebeten, ein Strategiepapier 2030 auszuarbeiten und vorzulegen.

Laut Jahresbericht musste die Berliner Feuerwehr 2017 fast 460.000 Mal ausrücken. In knapp 7.000 Fällen ging es dabei um Brände, meist wurde der Rettungsdienst zu Unfällen gerufen. Die Gesamtzahl der Einsätze steigt seit Jahren. Deshalb klagt die Berliner Feuerwehr schon länger über Arbeitsüberlastung sowie über ihre veraltete Ausrüstung.

Erst kürzlich hatte der Senat dem Druck der Feuerwehrleute nachgegeben und sich bereit erklärt, die über Jahre aufgelaufenen Überstunden endlich auszubezahlen. Seit Ende März hatten die Einsatzkräfte unter dem Motto "Berlin brennt" für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld demonstriert.