Berliner Senat will Bodycams für Polizisten einführen

Die rot-rot-grüne Regierungskoalition in Berlin will Bodycams für Polizisten in der gesamten Stadt einführen. Das wurde heute im Koalitionsausschuss beschlossen. Dafür muss allerdings erst das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) geändert werden. Das soll bis Sommer 2019 passieren.