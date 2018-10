rbb-24-nutzer Berlin Montag, 22.10.2018 | 15:00 Uhr

Ein, wie ich finde, treffender Kommentar, Herr Sundermeyer! Die geplante Provokation u. Empörung, die Normalisierung antidemokratischer Ideologiefragmente u. Verunsicherung unter Teilen des lehrenden Personals hervorzurufen bis hin zur Denunziation, all das, was in diesem Akt der AfD steckt, wurde klar benannt u. eingeordnet. Nur die Täter-Opfer-Umkehr hätte konkreter noch benannt werden können u. die Formulierung "vorauseilender Gehorsam" sollte lieber keine Normalisierung erfahren.



Wenn man sich dem Thema Empörung zuwendet, kann man auch in wenigen Beiträgen dieses Forums feststellen, dass sie in beide Richtungen funktioniert - bei den Befürwortenden von AfD und Co. sowie ihren Gegner*innen. Diese Gruppenein- und -ausschlüsse machen auch die Spaltung deutlich.



Neutralität ist zunächst nur ein Konzept, man kann sich ihr nur annähern. Zu ihr gehört in der Schule vollumfänglich die fdGO - etwas, das die AfD-Befürwortenden gerne ausblenden und sich grds. als Opfer wähnen.