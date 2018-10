Fachstelle wird in Potsdam eingerichtet

Auch Brandenburg bekommt einen Antisemitismus-Beauftragten. Die Fachstelle soll im kommenden Jahr beim Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam angesiedelt werden, teilte Staatskanzlei-Chef Martin Gorholt mit. Zur Finanzierung will die Landesregierung im Doppelhaushalt 2019/2020 jährlich 200.000 Euro zur Verfügung stellen. Darüber muss noch der Landtag entscheiden.

Vor allen in ländlichen Regionen

Der Beauftragte soll eng mit dem Beratungsnetzwerk Tolerantes Brandenburg und der "Fachstelle Islam" zusammenarbeiten. Auf Bundesebene gibt es bereits einen Antisemitismus-Beauftragten, daneben in einigen Bundesländern, so auch in Berlin.

Nach Angaben von Gorholt geht es nicht nur um eine Anlaufstelle für Ratsuchende und eine Dokumentation antisemitischer Vorfälle. Vielmehr soll es auch Forschungsprojekte zu dem Phänomen geben sowie Verwaltungen und Organisationen geschult werden.

Laut Staatskanzlei sind etwa 2.000 Brandenburger in jüdischen Gemeinden organisiert. Es sei unter Berücksichtigung bundesweiter Schätzungen davon auszugehen, dass zudem eine ähnlich hohe Zahl von Bürgern mit jüdischem Glauben im Land lebe, ohne einer Gemeinde anzugehören.