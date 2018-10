Bild: dpa/Patrick Pleul

Asylpolitik in Brandenburg - Rot-Rot streitet über Erstaufnahmeeinrichtungen

26.10.18 | 17:34 Uhr

Zwei Jahre in der Erstaufnahme? Der Linken in Brandenburg ist das zu viel - denn nach 24 Monaten, so sagen sie, ist keine Integration mehr möglich. Innenminister Schröter (SPD) dagegen möchte Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive keine falschen Hoffnungen machen.

Innerhalb der rot-roten Regierungskoalition in Brandenburg gibt es erneut Streit um die Asylpolitik. Die Landtagsabgeordnete der Linken, Andrea Johlige, hat Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Freitag heftig angegriffen. Grund sind Schröters Pläne, die Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahme auf bis zu zwei Jahre zu verlängern.



Johlige wirft Landesregierung Rechtsbruch vor

Johlige sagte, der Innenminister solle seinen Job machen und nicht wiederholt Vorschläge, die nicht mit dem Koalitionspartner abgesprochen wurden. Weiter sagte die Linken-Politikerin, Schröter lenke davon ab, dass die SPD-geführten Landkreise Potsdam-Mittelmark, Märkisch Oderland und Barnim derzeit nicht ihrer Verpflichtung nachkämen, Asylbewerber aufzunehmen. Johlige forderte Schröter auf, endlich durchzugreifen. Zudem wirft die Linke dem Innenminister vor, in Brandenburg würde permanenter Rechtsbruch betrieben, weil rund 600 Asylbewerber bereits länger als die erlaubten sechs Monate in der Erstaufnahme wären.

Grüne: Schröter läuft rechtem Zeitgeist hinterher

Vor einer Woche hatten sich Innenminister, Landräte und Oberbürgermeister in Brandenburg dafür ausgesprochen, die Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahme von derzeit maximal sechs auf bis zu 24 Monate zu verlängern. So könne Frust vermieden werden, wenn Menschen ohne Bleibeperspektive auf die Landkreise verteilt und dann doch abgeschoben würden.



Integration sei nach zwei Jahren Erstaufnahme kaum mehr möglich, heißt es dagegen bei den Linken. Zudem müsse hierfür das Landesaufnahmegesetz geändert werden, dafür sehe sie keine Mehrheit im Parlament, so Johlige. Auch die Brandenburger Grünen üben scharfe Kritik an Schröters Plänen. Der Innenminister laufe dem rechten Zeitgeist hinterher, so Fraktionschef Axel Vogel.

