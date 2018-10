dpa/Kai-Uwe Heinrich Audio: Inforadio | 17.10.2018 | Dominik Lenz | Bild: dpa/Kai-Uwe Heinrich

20 Jahre Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur - "Wir müssen aufpassen, dass das Thema DDR präsent bleibt"

17.10.18 | 10:02 Uhr

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur soll die Erinnerung an das DDR-Unrecht wachhalten - vor allem für jüngere Generationen. Wie viel wissen also Brandenburgs Schüler über die DDR? Offenbar nicht so viel, wie sie gern wüssten. Von Dominik Lenz

Ole, Til und Max gehen in die neunte Klasse des Potsdamer Humboldt-Gymnasiums. Die DDR sei bislang kaum Thema im Unterricht gewesen, sagen sie. Eigentlich wüssten sie über die DDR nur das, was ihre Eltern erzählt hätten. Stattdessen würden Themen behandelt, die sie nicht wirklich interessierten - zum Beispiel die Französische Revolution. Dabei würden sie gern mehr über die DDR lernen - und darüber, was da so alles abgelaufen sei. Immerhin seien dort ihre Eltern und Großeltern aufgewachsen.

Auch Emma, Amelie und Beatrice, Elftklässlerinnen am Potsdamer Helmholtz-Gymnasium, holen sich nach eigenen Angaben ihr Wissen über die DDR aus Gesprächen in der Familie, aus Filmen oder dem Internet – nicht aber aus dem Unterricht. In der Schule werde das halt gar nicht drangenommen: "Wir haben uns eher auf den Zweiten Weltkrieg fokussiert, das ist das Thema für die letzten drei Jahre, glaube ich", sagt Emma.

Es läuft nicht immer alles nach Lehrplan

Eigentlich dürfe es nicht sein, dass die DDR bis zur elften Klasse noch nicht behandelt worden sei, sagt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst. Der Rahmenlehrplan gebe das für Klasse neun und zehn vor – und dort müsse es auch behandelt werden. Der Kalte Krieg in Geschichte, auch in Politischer Bildung müsste die DDR behandelt werden beim Thema "Diktatur im Vergleich zu Deutschland heute". Selbst in den Klassen fünf und sechs sollte es bereits eine Auseinandersetzung mit Nachkriegsdeutschland geben. Doch auch der Rahmenlehrplan lässt Freiheiten – und am Ende hängt es vom jeweiligen Lehrer ab, was genau als Stoff behandelt wird, meint Britta Ernst. "Ich glaube aber, dass wir beim Thema DDR aufpassen müssen, dass es präsent bleibt und dass die Schule da auch eine Verantwortung hat."

Kreative Zugänge zur Geschichte

Diese Verantwortung sieht auch Maria Nooke. Sie ist Brandenburgs Beauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur und sie meint, ihre Behörde unterstütze auch ganz gezielt Lehrerfortbildungen: Die sollen dazu dienen, dass sich die Lehrer selbst ihrer Geschichte bewusst werden, dass sie reflektieren, wie sie das erlebt haben und wie sie das heute vermitteln." Man müsse Anknüpfungspunkte schaffen, um die eigene Geschichte zu verstehen, meint Nooke. Junge Menschen seien durch kreative Zugänge zu begeistern, wie zum Beispiel Gedenkstättenbesuche oder Zeitzeugen-Gespräche.

Zwölfte Klasse - eigentlich zu spät?

Auch der Zwölftklässler Lambert Wolf hatte nach eigener Aussage wenig DDR im Unterricht. Jetzt allerdings werde das Thema aber intensiv behandelt. Wolf besucht das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Königs-Wusterhausen, ist Landesschülersprecher und findet es eigentlich richtig, wenn die DDR erst in den oberen Klassen Thema ist. Die Aufklärung über dieses Thema solle in einem Alter stattfinden, wo Schüler und Schülerinnen selbst über die Geschichte der DDR urteilen könnten, sagt er. Gedacht ist es eigentlich anders. Und das Interesse der Schülerinnen und Schüler scheint groß zu sein, wenn es darum geht, schon früher mehr über die jüngste – ihre eigene Geschichte zu erfahren. Sendung: Inforadio, 17.10.2018