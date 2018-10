Zentrale Stelle für Abschiebungen in Brandenburg gefordert

Forderung an Innenminister

Brandenburgs Landkreise und kreisfreie Städte dringen darauf, dass Flüchtlinge länger in der Erstaufnahme bleiben sollen und Abschiebungen zentral vom Land organisiert werden. Innenminister Schröter von der SPD ist dafür - doch sein Koalitionspartner Die Linke nicht.

Um Menschen abzuschieben, müssen etwa Dokumente beschafft und Flüge gebucht werden. Bislang stehen hier die Ausländerbehörden der Kommunen in der Pflicht.

Abgelehnte Asylbewerber sollen nach dem Willen der Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg künftig von einer zentralen Stelle im Innenministerium abgeschoben werden. So könnten die Abschiebungen effizienter organisiert werden, sagte der Landrat von Oberspreewald-Lausitz, Siegurd Heinze (parteilos/für CDU).

Integrationsgipfel in Potsdam

Bei einem Treffen mit Landräten und Oberbürgermeistern am Mittwoch zeigte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) Bereitschaft, dass das Innenministerium diese Aufgabe übernehmen könnte. Allerdings gebe es noch Widerstand im Sozialministerium, das vom Koalitionspartner, der Linken, geführt wird.

Bei einer weiteren Forderung der Kommunen ist es ähnlich: Asylbewerber mit einer geringen Bleibeperspektive sollten bis zu zwei Jahren in der Erstaufnahme bleiben, sagte der Landrat Heinze. Damit solle erreicht werden, dass die Menschen nur dann in die Kommunen kommen, wenn sie einen positiven Bescheid haben. "Wenn Menschen lange in der Kommune leben und sich integriert haben, ist es sehr schwer, sie dort wieder herauszulösen, wenn sie dann ausreisepflichtig werden", argumentierte Heinze.

Auch diese Forderung unterstützt Schröter. Allerdings müsste dafür das Landesaufnahmegesetz geändert werden, für das das Sozialministerium zuständig ist.