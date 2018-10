Brandenburgs Ministerpräsident Woidke stellt in der ARD klar: Vor 2040 wird ein Ausstieg aus der Braunkohle mit ihm nicht zu machen sein. Damit geht er auf Distanz zu Aussagen, die zuletzt offenbar in der Kohlekommission der Bundesregierung gemacht wurden.

"Es geht vor allem darum, den Menschen Perspektiven aufzuzeigen", sagte Woidke am Sonntagabend im ARD-Magazin "Bericht aus Berlin" mit Blick auf die Lausitzer Braunkohleregion. Die Menschen dort würden die politische Debatte um die Kohle sehr genau verfolgen, so Woidke, der selbst aus der Lausitz stammt. "Deswegen erwarten sie, dass mit ihnen darüber geredet wird, dass Alternativen aufgezeigt werden." Die Politik dürfe nicht nur an den Klimaschutz, sondern müsse auch an die Menschen und ihre Perspektiven denken, so Woidke.

Nach einer konkreteren Zeitvorstellung für den Kohleausstieg gefragt sagte Woidke: "Die Kohle in der Lausitz ist endlich, wie Rohstoffe insgesamt endlich sind. Und es geht hier um die 40er Jahre". Diesen Zeitraum habe auch der Bergbaubetreiber, die Lausitz Energie Bergbau AG, als Revierplan vorgelegt, so Woidke. "Das ist eine sichere Perspektive, den Menschen muss die Sicherheit gegeben werden." Man müsse "mit einem Bündel an Maßnahmen in den nächsten Jahrzehnten" gute Alternativen schaffen. Gerade Deutschland als Industrienation müsse den Anspruch haben, Klimaschutz mit Arbeitsplätzen zu verbinden, forderte der SPD-Politiker. Die Energiewende werde "nicht klappen, wenn wir in Deutschland Klimaschutz gegen Arbeitsplätze versuchen auszuspielen".

Dabei übte Woidke auch Kritik an der Bundesregierung. "Vielleicht hätte die, bevor sie die Klimaziele beschlossen hat, sich vorher drum kümmern müssen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind." Er fände es "komisch", so Woidke, wie Berlin Verträge auf europäischer und internationaler Ebene abschließt, "und hinterher geht man hin und sagt: Jetzt gucken wir mal, wie man die erfüllen können."



Letztlich werde es nicht die Kohlekommission sein, die über den Ausstieg aus diesem Rohstoff entscheide, sondern die Politik, die Regierung und das Parlament. Das Gremium, dass sich auf ein Enddatum für den Ausstieg aus der Braunkohle verständigen soll, will am Donnerstag das Braukohlerevier in der Lausitz besuchen.