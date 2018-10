Brandenburg will Schulkrankenschwestern behalten

Das Modellprojekt Schulkrankenschwestern soll in Brandenburg fortgesetzt werden. Bisherige Ergebnisse hätten gezeigt, dass sich damit die Gesundheitsversorgung der Kinder verbessert, sagte Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Donnerstag in Potsdam. Sie werde sich im Landtag bei den Haushalts-Beratungen für weitere finanzielle Mittel einsetzen.