Grundschulen am schlechtesten ausgestattet

Viele Schulen in Brandeburg haben noch immer keinen schnellen Internetanschluss.



Der größte Teil gilt sogar als unterversorgt, wie aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der CDU hervorgeht, über die die dpa am Sonntag berichtete. Danach haben in Brandenburg derzeit von 725 öffentlichen Schulen nur etwa 130 einen Internetanschluss von mindestens 25 Megabit pro Sekunde.

Am schlechtesten ausgestattet sind in Brandenburg die 404 Grundschulen, von denen nur 60 über schnelles Internet verfügen. Von den 117 Oberschulen sind 24, von den 80 Förderschulen 13 und von 77 Gymnasien 23 relativ gut versorgt. Von den 22 Gesamtschulen verfügen nur sechs über einen schnellen Netzanschluss, von den 25 Berufsschulen ebenfalls nur sechs. Die aus einer Erhebung Ende März des vergangenen Jahres stammenden Angaben beziehen sich auf das gesamte Schulgelände. Daten über die Netzverfügbarkeit in den einzelnen Klassenräumen lägen nicht vor, hieß es.