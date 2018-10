Noch in dieser Woche will die brandenburgische AfD mit einem Meldeportal für Lehrer online gehen. Finanziert werden soll dieses aus Fraktionsmitteln. Das jedoch verstößt, so Landtagspräsidentin Stark (SPD), gegen das Fraktionsgesetz.

Die AfD-Fraktionen in Brandenburg, Berlin und vielen anderen Bundesländern planen Onlineplattformen, auf denen Schüler politische Äußerungen ihrer Lehrer melden sollen. Die Kultusministerkonferenz kritisiert das als Aufruf zum Denunzieren.

Die AfD hat in Hamburg, Sachsen und Baden-Württemberg bereits Online-Plattformen freigeschaltet, bei denen Schüler Lehrer angeben können, die sich im Unterricht gegen die AfD wenden. Im Südwesten sollen die Lehrer dabei auch namentlich genannt werden, in Hamburg und Sachsen nicht. In Baden-Württemberg hat das am vergangenen Donnerstag gestartete Lehrer-Meldeportal eines AfD-Abgeordneten nicht einmal einen Tag lang funktioniert. Bereits am Freitagmorgen meldete der AfD-Abgeordnete Stefan Räpple, auf der entsprechenden Internetseite sei es "leider" zu einem "Hackerangriff" gekommen. Die Seite werde "in Kürze wieder zur Verfügung stehen". Was bis zum Dienstag jedoch nicht der Fall war.

Auch das Hamburger Portal wurde kurz nach dessen Start mit Witzbeiträgen geflutet. So wurden darüber Pizzas bestellt und Lehrer gebeten, nicht absichtlich mit der Kreide zu quietschen, berichtete das Hamburger Abendblatt.