Doch auch mit 1.300 Euro ist der größte Berliner Bezirk Spitzenreiter. Allerdings scheinen die Einnahmen für das Jahr 2018 einzubrechen: Bislang wurden erst 380 Euro kassiert. Auf Pankow folgt Lichtenberg (hier wird nur ein Verwarnungsgeld von 20 Euro erhoben) mit Einnahmen von 620 Euro für das Jahr 2017. Viele Berliner Bezirke hingegen können gar keine Angaben zu diesem Vergehen machen.

In anderen Bezirken – so auch Lichtenberg (Einnahmen für 2016: 2.140 Euro) - schwanken die eingenommenen Bußgelder zudem stark. So wurden in Neukölln (Verwarnungsgeld von 35 Euro oder Regelbußgeld von 60 Euro) im Jahr 2015 noch 5.125 Euro eingenommen, 2016 waren es nur noch 4.215 Euro. 2017 stagnierte die Zahl bei 560 Euro. 2018 sind bisher nur 135 Euro zusammengekommen.