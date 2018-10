Seit Erdogans Staatsbesuch in Deutschland steht der türkische Journalist Can Dündar unter Polizeischutz. Der regierungskritische Journalist sagte am Mittwoch im rbb-Inforadio, er fühle sich einer zunehmenden Bedrohung ausgesetzt.



"Wenn ich in der Öffentlichkeit auftreten soll, dann trifft die deutsche Polizei die nötigen Maßnahmen. Sie tun alles, damit ich mich sicher fühle", so Dündar. Die Bedrohung habe nach dem Eklat um die Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel und den türkischen Staatspräsidenten zugenommen.