CDU will den Teufelsberg wiederbeleben

Die Berliner CDU möchte mit einem neuen Nutzungskonzept den Teufelsberg im Grunewald wiederbeleben.



So könnten in den Radartürmen Kulturveranstaltungen stattfinden und ein Museum zur Geschichte des Ortes eingerichtet werden, sagte Generalsekretär Stefan Evers dem rbb. Auch Platz für Gastronomie und Sportangebote solle sein.



Laut Evers lastet auf dem Grundstück eine Grundschuld von etwa 35 Millionen Euro. Deswegen werde kein privater Eigentümer jemals in der Lage sein, dort ein Angebot zu schaffen. Das könne nur die öffentliche Hand.

Der rot-rot-grüne Senat hatte zuletzt allerdings deutlich gemacht, für das Gelände kein Geld ausgeben zu wollen.