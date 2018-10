Berlin will "Circus Voyage" vom Olympiagelände aussperren

Seit 24 Jahren tritt der Circus Voyage in der Vorweihnachtszeit auf dem Berliner Olympiagelände auf. Das will Innensenator Geisel jetzt nicht mehr zulassen. Die Tierschützer jubeln - doch die Zirkusleute denken nicht daran, sich geschlagen zu geben.

Der Circus Voyage, der seit 24 Jahren in der Vorweihnachtszeit auf dem Berliner Olympiagelände campiert, soll in diesem Jahr nicht mehr dort auftreten dürfen. Der Pachtvertrag sei nicht mehr fortgesetzt worden, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) im Abgeordnetenhaus unter Hinweis auf den Tierschutz.

"Der Senat bemüht sich um verstärkten Tierschutz und deshalb sehen wir die Haltung von Wildtieren in Zirkussen kritisch", sagte Geisel in einer Fragestunde. Er verwies auf die Koalitionsvereinbarung, nach der die Vergabe öffentlicher Flächen an Zirkusse nur stattfindet, wenn die artgerechte Tierhaltung sichergestellt wird. Kontrollen der Veterinärämter hätten jedoch "Diskrepanzen" beim Tierschutz ergeben. Deswegen wolle er "ein deutliches Zeichen setzen."