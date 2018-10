Ostdeutsche Migrantenorganisationen haben am Samstag in Berlin einen gemeinsamen Dachverband gegründet. Es sei wichtig, die besonderen Bedürfnisse der Migranten in Ostdeutschland auf Bundesebene anzusprechen, sagte der Geschäftsführer des neuen Verbands Damost, Mamad Mohamad. "Wir wollen nicht das Problem sein, sondern zur Lösung von Problemen beitragen", erklärte der am Samstag gewählte Sprecher José Manuel Paca.



Der neue Dachverband Damost vertritt 260 ostdeutsche Vereine, die sich auf fünf Landesverbände aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verteilen. Rund 80 Mitglieder berieten am Samstag in Berlin über die gemeinsamen Ziele.