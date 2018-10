Bild: dpa-Zentralbild

Streit geht weiter - Vorerst kein Denkmal für lesbische Häftlinge des KZ Ravensbrück

23.10.18 | 15:35 Uhr

Das KZ Ravensbrück will auch an die lesbischen Gefangenen erinnern, die dort inhaftiert waren. Aber wie? Darüber wird seit Jahren erbittert gestritten. Jetzt gibt es eine Entscheidung - aber auch die ist umstritten. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Wie kann man lesbischer Frauen, die im Nationalsozialismus in Konzentrationslager verschleppt wurden, angemessen gedenken? Darüber wird im ehemaligen KZ Ravensbrück in Brandenburg seit mittlerweile sechs Jahren teils erbittert gestritten – obwohl sich alle Beteiligten einig sind, dass es ein Gedenken geben soll.

Der Konflikt entzündet sich an der Frage, welcher Text nun genau auf der Gedenkkugel stehen wird. Der internationale Beirat der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, die für Ravensbrück zuständig ist, beschloss in seiner jüngsten Sitzung mit einer Mehrheit von sechs zu vier Stimmen die Inschrift: "Den lesbischen Frauen unter den Häftlingen der verschiedenen Verfolgtengruppen." Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten jedoch lehnte die Anschrift ab - trotz der Mehrheit im Beirat. Was also ist geschehen?

Kernfrage: Kamen lesbische Frauen ins KZ, weil sie Frauen liebten?

Der Textvorschlag für die Inschrift ging auf einen Antrag des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (LSVD) zurück. Davor hatte es in den sechs Jahren der Debatte kein Antrag geschafft, eine Mehrheit für eine Inschrift im Beirat zu bekommen. Aber genau dieser Textvorschlag des LSVD wird vor allem von lesbischen Aktivistinnen kritisiert, weil er nicht weit genug gehe.

Im Kern geht es dabei um die Frage, ob lesbische Frauen deshalb ins KZ kommen konnten, weil sie andere Frauen liebten. "Lesbische Beziehungen waren kein offizieller Grund, warum Frauen in Ravensbrück inhaftiert waren", sagt Axel Drecoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Das sei auch die Position der Fachkommission, die neben dem Beirat das zweite Gremium der Stiftung ist. Einige Historikerinnen dagegen betonen, dass lesbische Frauen – anders als schwule Männer – von den Nazis zwar nicht wegen eines konkreten Gesetzes verfolgt wurden, aber ihr Lesbisch-Sein ein Faktor war, der dazu beitragen konnte, im KZ zu landen.

Teils heftige Auseinandersetzungen über die Inschrift

"Lesbische Frauen galten als 'entartet' und wurden als 'asozial', als widerständig und verrückt und aus anderen Gründen verfolgt und ermordet", will darum die Initiative Autonome feministische FrauenLesben aus Deutschland und Österreich auf eine Gedenkkugel schreiben. Der LSVD jedoch akzeptiert die Sicht der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Dies hat in den queeren Communitys – also unter Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen – zu teils heftigen Auseinandersetzungen geführt. Birgit Bosold, Vorständin des Schwulen Museums in Berlin, stellt deshalb in Frage, "ob der LSVD die richtige Organisation ist, die Interessen der queeren Communitys in den Gremien der Gedenkstätten zu vertreten. Ich persönlich fühle mich jedenfalls durch den LSVD nicht vertreten."

Die Fachkommission will eine andere Inschrift als der Beirat

Diese Zerwürfnisse in der queeren Szene führt die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten wiederum als einen Grund an, warum sie den Antrag des LSVD abgelehnt hat – obwohl er im Stiftungs-Beirat eine Mehrheit bekam: "So lange es keinen Konsens der Antragssteller über die Inschrift gibt, sondern weiter darum gestritten wird, wollen wir keine Inschrift beschließen", sagt Stiftungs-Direktor Axel Drecoll. So habe es auch die Fachkommission empfohlen. Dass es keinen Konsens gab, habe sich allein schon alleine dadurch gezeigt, dass es neben dem Antrag des LSVD vier weitere gab. Alle wollten eine andere Inschrift als die des LSVD, alle wurden – genauso wie der Antrag des LSVD – von der Stiftung abgelehnt. "Natürlich hat das Wort des Beirates sehr hohes Gewicht", sagt Drecoll. "Aber die Entscheidung trifft die Stiftung." Der Beirat habe nur beratende Funktion – genauso wie die Fachkommission, das zweite Gremium der Stiftung. Auch diese Kommission sei ein Grund für die Ablehnung des LSVD-Antrags gewesen, denn sie hatte sich für eine andere Inschrift ausgesprochen: "Den lesbischen Frauen aller Haftgruppen". "Obwohl die Formulierung der Fachkommission auf den ersten Blick der des LSVD sehr ähnlich ist, meint sie doch etwas anderes", so Drecoll – was gerade bei einem so sensiblen Thema von großer Bedeutung sei.

Hintergrund KZ Ravensbrück - Das größte Frauen-KZ der Nationalsozialisten bestand von 1939 bis 1945.

- 120.000 Frauen und Kinder waren hier inhaftiert, darüber hinaus auch 20.000 Männer.

- Im angegliederten "Jugendschutzlager Uckermark" waren 1.200 weibliche Jugendliche inhaftiert.

- Laut Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten gibt es keine gesicherten Informationen darüber, wie viele lesbische Frauen unter den Häftlingen in Ravensbrück waren.

Stiftung plant Ausstellung über lesbische Gefangene – irgendwann

"Sich jetzt an diesen Begrifflichkeiten aufzuhängen, ob es ein Gedenken gibt, halte ich für vorgeschoben", sagt dagegen Jörg Steinert, Geschäftsführer des LSVD Berlin-Brandenburg. "Es gibt keine inhaltliche Differenz zwischen Fachkommission, Beirat und LSVD." Die Konsequenz des LSVD aus der Ablehnung seines Antrags: Er zog ihn zurück. "Die Debatte könnte noch jahrelang geführt werden, weil die Stiftung der Mehrheitsentscheidung des eigenen Beirates nicht eins zu eins umsetzen will", sagt Steinert. Der LSVD wolle aber nach sechs Jahren Debatte nun endlich eine Lösung: "Wir lassen uns von der Stiftung nicht als Scheinargument vorschieben." Jetzt sei die Stiftung am Zug. Die Stiftung sieht allerdings den Ball im Spielfeld der verschiedenen Antragsteller und rät zu einer "Denkpause", wie Axel Drecoll sagt: "Wir fordern die Initiativen auf, sich auf einen Widmungstext zu verständigen, der den bisherigen Diskussionsprozess berücksichtigt."

Es gibt noch viele offene Fragen

Die Stiftung wolle das Thema weiter bearbeiten und plane perspektivisch eine Ausstellung über lesbische Gefangene im KZ – wie schnell, ist allerdings offen: "Wir müssen uns jetzt erstmal mit den Fragen auseinandersetzen, wie wir so eine Ausstellung konzipieren und was für ein Begleitprogramm möglichweise dazukommen könnte." Auch die Finanzierung sei noch nicht geklärt. Es gibt also noch viele offene Fragen – zum Beispiel, ob eine Ausstellung dafür sorgen kann, dass sich bisher unversöhnlich gegenüberstehende Akteure plötzlich an einem Strang ziehen. Nur eines ist wohl sicher: Bis eine Gedenkkugel für lesbische Gefangene in Ravensbrück kommt, werden noch Jahre vergehen – und das, obwohl sie eigentlich alle wollen.

Sendung: Radioeins, 23.10.2018, 17:40 Uhr