Bündnis #Unteilbar demonstriert am Samstag in Berlin

"Solidarität statt Ausgrenzung" - unter diesem Motto gehen am Samstag in Berlin voraussichtlich zehntausende Menschen auf die Straße. Zur #Unteilbar-Demonstration haben nicht nur Initiativen und Politiker aufgerufen, sondern auch Prominente.

Mehrere zehntausend Menschen werden am Samstag zu einer Demonstration für eine offene und solidarische Gesellschaft erwartet. Unter dem Motto "#unteilbar - Solidarität statt Ausgrenzung" rufen zahlreiche Institutionen und Prominente dazu auf, gegen Rassismus, Ausgrenzung und den Rechtsruck in der Gesellschaft zu protestieren.

Durch die Demonstration kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Für die Aufbauarbeiten zur Auftaktkundgebung ist die Alexanderstraße zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Otto-Braun-Straße schon ab den Morgen Uhr gesperrt. Nach dem Abschluss der Großdemonstration bleiben für den Abbau gesperrt: die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Großer Stern, sowie die Hofjägerallee in Richtung Großer Stern ab Tiergartenstraße.

Nach einer Auftaktkundgebung um 12 Uhr am Alexanderplatz führt ein Demonstrationszug ab circa 13 Uhr entlang der Otto-Braun-Straße, Grunerstraße, Gertraudenstraße, Leipziger Straße, Potsdamer Straße und Ebertstraße zum Brandenburger Tor. Über die Straße des 17. Juni geht es dann zur Abschlusskundgebung (ca. 15:45 Uhr) an der Siegessäule.

"Aktion Standesamt"-Demo am Samstag in Berlin

In dem Aufruf zur Demo heißt es, es finde derzeit eine dramatische politische Verschiebung statt: "Rassismus und Menschenverachtung werden gesellschaftsfähig." Humanität und Menschenrechte, Religionsfreiheit und Rechtsstaat würden offen angegriffen. "Es ist ein Angriff, der uns allen gilt", warnen die Unterzeichner. Und: "Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Wir halten dagegen, wenn Grund- und Freiheitsrechte weiter eingeschränkt werden sollen."

Als Redner erwartet werden unter anderem der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, Amnesty-Generalsekretär Markus Beeko, die Publizistin Ferda Ataman, Streikende von Ryanair, die Berliner evangelische Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein und Lala Süsskind vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Musik gibt es unter anderem von Konstantin Wecker und Herbert Grönemeyer.



Nach München und Hamburg ist die Demo in Berlin die dritte Großdemonstration unter dem Motto "Herbst der Solidarität". Am 3. Oktober waren in München unter dem Motto "Jetzt gilt's" nach Veranstalterangaben 40.000 Menschen unterwegs, in Hamburg waren es laut Veranstalter rund 30.000 Menschen, die am 29. September gegen Rassismus auf die Straße gingen.