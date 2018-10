Bild: imago

Volksentscheid in Berlin angestrebt - Mieterinitiativen wollen Immobilienunternehmen enteignen

28.10.18 | 08:21 Uhr

Initiativen aus Mietern wollen per Volksentscheid Immobilienunternehmen enteignen lassen, um so steigende Mieten zu stoppen. Die FDP sieht darin lediglich "inflationäre Parolen". Doch einige der Initiatoren waren bereits mit einem anderen Mieten-Volksbegehren erfolgreich.

Berliner Mieterinitiativen streben eine radikale Lösung an, um Mietsteigerungen zu stoppen. Über einen Volksentscheid wollen sie erreichen, dass private Immobilienunternehmen ihre Wohnungen vergesellschaften müssen. Ein entsprechendes Papier haben die Initiatoren der Kampagne auf ihrer Website hochgeladen, nachdem sie am Donnerstag in einer Sitzung dazu beraten hatten. Das Label in Lila-Gelb heißt: "Deutsche Wohnen enteignen".

Das Papier ist Ergebnis eines vorläufigen Beschlusses, in dem es wörtlich heißt, der Senat werde aufgefordert, "ein Gesetz zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15 Grundgesetz" zu erarbeiten.

Entschädigungen für die Immobilienunternehmen sehen die Initiatoren zwar vor – jedoch "nicht nach Marktwert", wie es in dem Papier online heißt.

Weitere Infos Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Artikel 15

Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

"Wir wollen denen Angst machen, die den Mietern Angst machen"

"Wir hätten auch sagen können: 'in Gemeineigentum überführen', 'sozialisieren' oder 'kommunalisieren'", so der Sprecher der Kampagne, Rouzbeh Taheri. "Aber wir wollen denen Angst machen, die den Mietern Angst machen - und bewusst provozieren." Außerdem seien Enteignungen gar keine Seltenheit: Taheri nennt die Landesenteignungsbehörde, die tätig wird, wenn zum Beispiel für Bauprojekte wie Straßenbau, Schienenbau oder Städtebauplanung private Flächen oder Grundstücke benötigt werden.

Deutsche Wohnen äußert sich nicht

Hier geht es allerdings nicht um städtische Bauvorhaben, sondern um Mieterinteressen. Die Initiatoren werfen den privaten Immobilienunternehmen vor, nur an steigenden Mieten interessiert zu sein, um Aktionäre zu befriedigen – was zu immer weiter steigenden Mieten in Berlin führen werde. Um das zu verhindern, sollen deren Häuser wieder in städtischen Besitz kommen. Die Initiatoren halten eine "Enteignung im Sinne des Gemeinwohls" für möglich.

Die Deutsche Wohnen steigt auf die Provokation zunächst nicht ein. Ein Sprecher teilte rbb|24 mit, man wolle sich zu dem Thema nicht äußern - mit dem Hinweis, dass auch andere Immobilienunternehmen betroffen seien.

Angriff auf alle Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen

Die Deutsche Wohnen steht im Fokus der Kampagne - sie hält die größte Zahl an Wohnungen in Berlin. Der geplante Volksentscheid zielt zum jetzigen Stand aber auf alle, die 3.000 oder mehr Wohnungen besitzen. Dazu gehören laut Taheri auch Akelius, Vonovia und ADO Properties. Ausgenommen werden sollen Unternehmen, die "bereits kollektives Eigentum der Bewohner*innenschaft sind", wie es in dem Papier online heißt, zum Beispiel Genossenschaften.

Senat wartet endgültigen Beschluss ab

Laut der Initiatoren handelt es sich um einen vorläufigen Beschluss, der endgültige Beschluss sei in Arbeit. Das ist laut der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auch der Grund, warum man sich zu dem vorläufigen Beschluss der Initiatoren nicht äußert. "Wenn der endgültige Beschluss eingebracht ist, muss sich der Senat dazu verhalten", so eine Sprecherin am Freitag zu rbb|24.

Czaja (FDP): "Enteignungsforderungen sind inflationäre Parolen"

Einer, der sich bereits jetzt dazu verhält, ist Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus, in einer Mitteilung an rbb|24 am Samstag. Er hält die Enteignungsforderungen für "inflationäre Parolen". Czaja schreibt: "In Klassenkampf-Manier schreit das Klientel der Linksregierung nun nach dem angeblichen Allheilmittel Enteignung." Dabei habe die Regierung in den vergangenen zwei Jahren klar gezeigt, dass sie bei der effektiven Bekämpfung des Wohnungsmangels und der Stabilisierung von Mieten gescheitert sei. "Die Kommunalen könnten einen Wohnungsbestand dieser Größenordnung überhaupt nicht integrieren und verwalten", so Czaja weiter. Zielführend sei allein eine bessere Zusammenarbeit von Kommunal und Privat als Reaktion auf einen umkämpften Wohnungsmarkt und die Förderung von Genossenschaften sowie Baugruppen. Außerdem schlägt er einen "Mieten-TÜV" - eine Überprüfung der Auswirkung bestimmter Gesetze auf die Mieten in Berlin - vor. "Der Senat solle darüber nachdenken, statt sich von Enteignungsphantasien treiben zu lassen", so Czaja.

Kampagne im April gestartet

Die Planungen zur Kampagne "Deutsche Wohnen enteignen" war im April 2018 gestartet. Ursprünglich war nur die Rede von einer Enteignung der Deutsche Wohnen. Ein Gesetz könne sich jedoch nicht gegen ein einzelnes Unternehmen richten, hieß es von den Initiatoren.

Leute aus dem Mietenvolksentscheid beteiligt

An der Sitzung zum vorläufigen Beschluss nahm auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Canan Bayram teil, ebenso wie der Bezirksvorsitzende der Linken, Pascal Meiser. Beide stammen aus Friedrichshain-Kreuzberg. Die Initiatoren beschreiben sich als Gruppe von Menschen der Mietergemeinschaft Kotti & Co., Mieterinnen und Mietern der Deutsche Wohnen, Mieterinitiativen, der Interventionistischen Linken und Mitgliedern verschiedener Parteien. Auch Personen aus dem Mietenvolksentscheid werden genannt. Dieser hatte 2015 eine Initiative zu einem Berliner Wohnraumversorgungsgesetz gestartet. Da das Gesetz in weiten Teilen vom Berliner Senat übernommen wurde, zog Mietenvolksentscheid e.V. den Volksentscheid zurück.