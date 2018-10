Die rot-roten Koalitionsfraktionen wollen im Brandenburger Doppelhaushalt für die Jahre 2019/2020 zusätzliche Mittel für Investitionen in Kitas und Straßenbau sowie für die soziale und gesundheitliche Versorgung bereitstellen. So sollen von 2020 an jährlich fünf Millionen Euro zusätzlich in den Neubau von Kitas fließen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Mike Bischoff am Mittwoch in Potsdam. "Das Ziel ist, bis 2025 100 neue Kitas mit jeweils 100 Plätzen zu schaffen."