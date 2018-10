Rund 200 Menschen haben am Samstag vor dem Bundeskanzleramt in Berlin für einen selbstbestimmten Geschlechtseintrag demonstriert. Sie forderten, dass neben den Geschlechtern "Mann" und "Frau" weitere Einordnungen möglich werden, wie etwa "nicht-binär" oder "divers". Andere Demonstranten sind für eine grundsätzliche Abschaffung jeglicher geschlechtlicher Einordnung seitens des Staates.

"Aktion Standesamt"-Demo am Samstag in Berlin

Die Demonstration war zugleich der Abschluss der bundesweit durchgeführten "Aktion Standesamt 2018", bei der ein frei wählbarer Geschlechtseintrag gefordert wurde – beziehungsweise die Richtigstellung ihres Geschlechtseintrags. Dabei brachten Menschen in ganz Deutschland Anträge für ihr selbst gewähltes Geschlecht auf die Standesämter ihrer jeweiligen Stadt – aus Protest für ein besseres neues Personenstandsgesetz.



Damit eine dritte Geschlechtskategorie möglich wird, muss nämlich das Personenstandsgesetz geändert werden. Tatsächlich ist derzeit auch eine Neufassung in Arbeit, die im Bundestag in den Ausschüssen beraten wird.



Hintergrund der Gesetzesänderung ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Oktober 2017. Damals forderte das höchste deutsche Gericht, dass der Staat eine dritte Geschlechtskategorie schaffen muss. In den kommenden Monaten muss dieses Urteil umgesetzt werden.