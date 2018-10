dpa/Keystone/Anthony Anex) Audio: Radioeins | 01.10.2018 | Interview mit Carsten Schatz | Bild: dpa/Keystone/Anthony Anex)

Zahlen aus den Berliner Bezirken - Tempelhof-Schöneberg ist "Ehe für alle"-Hochburg

01.10.18 | 15:01 Uhr

Berlinweit haben sich seit Oktober 2017 fast 2.000 gleichgeschlechtliche Paare das Jawort gegeben. Die meisten - gut ein Viertel davon - haben in Tempelhof-Schöneberg geheiratet, die wenigsten in Marzahn-Hellersdorf. Hier trauten sich bisher nur 28 Paare.

Fast 2.000 schwule und lesbische Paare haben in Berlin geheiratet, seit vor einem Jahr am 1. Oktober die Ehe für alle eingeführt wurde. Die meisten lebten vorher in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und ließen diese in eine Ehe umwandeln. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Berliner Standesämtern.

Ehe für alle als Mosaikstein im Kampf gegen Diskriminierung

Allein in den zehn (von zwölf) Bezirken, von denen die Zahl der Eheschließungen vorliegt, haben von Oktober 2017 bis September 2018 insgesamt 1.930 gleichgeschlechtliche Paare geheiratet. Mindestens 1.072 von ihnen haben dabei ihre schon bestehende Lebenspartnerschaft umwandeln lassen. Carsten Schatz und Mann Kai Maurer sind eines der Paare, die geheiratet haben. Der Linken-Politiker Schatz hat seinem jetzigen Ehemann gleich am 1. Oktober – einem Sonntag – im Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg das Jawort gegeben. Er fühle sich seither nicht mehr "zweitklassig, sondern gleichberechtigt", wie er im rbb-Radiosender Radioeins am Montag sagte. Die gesellschaftliche Sichtbarkeit von Lesben und Schwulen hätte durch das Institut der Ehe zugenommen, so Schatz. Die rechtliche Gleichstellung lasse viele Menschen anders in der Öffentlichkeit auftreten. Somit sei die Ehe für alle ein "Mosaikstein im Kampf gegen Diskriminierung", sagte Schatz weiter.

529 Paare gaben sich in Tempelhof-Schöneberg das Jawort

Die meisten Ehen homosexueller Paare wurden nach den vorliegenden Zahlen in Tempelhof-Schöneberg begründet. 529 Paare gaben sich dort das Jawort. Es folgen Charlottenburg-Wilmersdorf (360) und Friedrichshain-Kreuzberg (267). In Lichtenberg (69), Spandau (34) und Marzahn-Hellersdorf (28) trauten sich demnach die wenigsten. Im Bezirk Mitte (182 Eheschließungen) sei, so Standesbeamtin Susanne Mendler, das Interesse ungebrochen. Eine ähnliche Entwicklung verzeichnet der Neuköllner (158 Eheschließungen) Bezirksstadtrat Jochen Biedermann. In seinem Bezirksamt seien "gleichgeschlechtliche Ehen mittlerweile eine schöne Normalität", so Biedermann. Einen wirklichen Ansturm habe es auf das Standesamt Steglitz-Zehlendorf (153 Eheschließungen) seit Inkrafttreten der Ehe für alle nicht gegeben, heißt es. Doch die Nachfrage sei anhaltend hoch. In Pankow, dem einwohnerstärksten (394.816, Stand Juni 2016) Berliner Bezirk sind im Erhebungszeitraum 150 Ehen homosexueller Paare geschlossen worden. Die Zahlen aus den Bezirksämtern Reinickendorf und Treptow-Köpenick liegen noch nicht vor.

Bundesweit mehr als 10.000 gleichgeschlechtliche Hochzeiten

In Köln heirateten 1.056 homosexuelle Paare, in München 833. Insgesamt haben sich bundesweit seit der Gesetzesänderung mehr als 10.000 gleichgeschlechtliche Paare trauen lassen, wie die dpa-Umfrage bei Standesämtern ergab. Detaillierte Zahlen für ganz Deutschland werden vom Statistischen Bundesamt bisher nicht erhoben. Besonders in Großstädten war die Nachfrage nach der sogenannten Ehe für alle groß. Der Anteil der homosexuellen Ehen lag dort häufig bei mehr als zehn Prozent - die meisten Paare ließen ihre bereits geschlossenen eingetragenen Lebenspartnerschaften in Ehen umwandeln.

Auch in Brandenburg wird gleichgeschlechtlich geheiratet

In Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam wurden insgesamt 85 Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern geschlossen. 61 davon hätten ihre bereits bestehende Lebenspartnerschaft bis Mitte September in eine Ehe umgewandelt, 24 Paare hätten sich zum ersten Mal das Jawort gegeben, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Dabei handelte es sich um 43 Männer- und 42 Frauenpaare. Auch in Frankfurt (Oder) haben 16 gleichgeschlechtliche Paare geheiratet, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Großteil der Paare hat auch hier die bereits vorher eingetragene Lebenspartnerschaft umgewandelt. Nur neun homosexuelle Paare heirateten nach

Behördenangaben in der 100.000-Einwohner-Stadt Cottbus .