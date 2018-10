imago/Alice Mollon Audio: 31.10.2018 | Inforadio | Christoph Reinhardt | Bild: imago/Alice Mollon

Debatte über neuen Feiertag - Berlin sucht einen guten Grund zum Feiern

30.10.18 | 13:33 Uhr

Vier Bundesländer haben den Reformationstag zum weiteren Feiertag gemacht. In Berlin wurde der Vorschlag hingegen abgewatscht. Doch man ist sich einig: Auch die Hauptstadt soll einen zusätzlichen Feiertag bekommen. Nur welchen? Von Christoph Reinhardt

Nur so viel ist sicher: An diesem Reformationstag werden die Berliner wieder arbeiten müssen. Ausdrücklich hatte sich das Abgeordnetenhaus im Sommer dagegen entschieden, den 31. Oktober dauerhaft in die Liste der gesetzlichen Feiertage aufzunehmen – im Gegensatz zu den vier norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die den Reformationstag ab diesem Jahr als Feiertag führen.

"Der Antrag wurde auch abgelehnt, weil er von der AfD kommt"

Kulturelle Gründe können das nur zum Teil erklären. Im Unterschied zu den traditionell protestantischen Ländern im Norden gehört in Berlin gerade noch jeder Siebte der evangelischen Kirche an. Dies ist in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern aber auch nicht anders – mit dem Reformationstag als Feiertag. Mindestens genauso wichtig dürften politische Gründe sein. Als ausgerechnet die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus einen entsprechenden Antrag stellte, wollten nicht einmal die Christdemokraten sich der AfD-Forderung nach einem konfessionellen Feiertag anschließen. Sehr zum Ärger des Initiators und evangelischen AfD-Kulturpolitikers Martin Trefzer: "Der Antrag ist auch abgelehnt worden, weil er von der AfD kommt." Seine Fraktion hat nun eine Bürgerbefragung beantragt. Vielleicht könne sich aus dem Votum der Berliner doch noch eine Chance für den Reformationstag ergeben, hofft Trefzer. Ein weiteres Mal werde die AfD den abgewatschten Vorschlag jedenfalls nicht einbringen. "Es gibt in unserer Fraktion und unserer Partei auch sehr große Sympathien für den 17. Juni."

Keine Einigkeit über das genaue Datum

Ein Comeback des ehemaligen westdeutschen Nationalfeiertags (bis 1990 als "Tag der deutschen Einheit" – mit kleinem d) hatte bereits der Regierende Bürgermeister Michael Müller ins Spiel gebracht – wie auch den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, den Internationalen Frauentag am 8. März und den Tag der Befreiung am 8. Mai. Nachdem Müller im Frühjahr die Diskussion in Schwung gebracht hatte, möchte er sich inzwischen aber gar nicht mehr zum Thema Feiertag äußern. Die Phase des unverbindlichen lauten Nachdenkens ist vorbei, und innerhalb der rot-rot-grünen Koalition ist das Thema derzeit heikel. Dass es einen zusätzlichen Feiertag geben soll, ist in der Koalition unumstritten – wenn schon nicht mehr in diesem Jahr, dann wenigstens im nächsten. Aber über das genaue Datum besteht bisher keine Einigkeit.

Die Linke will den 8. Mai

Eindeutig positioniert haben sich bisher nur die Linken. "Für den Tag der der Befreiung am 8. Mai spricht sehr viel", sagt Landeschefin Katina Schubert. Die Befreiung vom Nationalsozialismus und die Beendigung des Zweiten Weltkriegs sei für Berlin ein besonderer Tag, der trotz des Gedenkens an Unrecht und Leid auch zum Feiern geeignet sei. "Die Befreiung vom Nationalsozialismus war eine unglaubliche Leistung und hat erst die Chance eröffnet, in Deutschland demokratische Strukturen aufzubauen." Berlin habe außerdem schon sehr viele konfessionelle Feiertage, "jetzt brauchen wir noch einen Feiertag, der für das demokratische, emanzipatorische Berlin steht".

Petition will Frauentag zum Feiertag machen

Diesen Anforderungen würde der bisherige Geheimfavorit ebenfalls genügen. Rund 28.000 Unterstützer haben sich bisher der Online-Petition "Frauentag zum Feiertag angeschlossen. Initiatorin ist die SPD-Abgeordnete Iris Spranger, die zahlreiche Parteifreundinnen und sogar eine linke und eine grüne Abgeordnete als Erstunterzeichnerinnen gewinnen konnte. "Der 8. März ist eine Anerkennung für das, was Frauen täglich im Verborgenen und nicht Verborgenen leisten. Ein Feiertag zu Ehren der Frauen, die immer noch nicht gleichberechtigt sind, wäre einfach toll." Innerhalb ihrer SPD ist Spranger schon weit gekommen. Am 17. November auf dem Landesparteitag bringen drei Kreisverbände einen entsprechenden Antrag ein, auch die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) unterstützt die Initiative. Spranger setzt darauf, dass ein Votum der Berliner SPD ansteckend ist – eine Woche nach den Sozialdemokraten halten die Grünen ihren Landesparteitag ab. "Ich hoffe sehr, dass auch die Grünen und Linken sich dem dann anschließen können. Ich habe viele Rückmeldungen aus den beiden Parteien bekommen."

Lösung: Fraktionszwang aufheben?

Festlegen lassen will sich die Grünen-Fraktion derzeit jedenfalls nicht, stellt der parlamentarische Geschäftsführer Daniel Wesener klar. Anders als bei vielen politischen Entscheidungen gehe es beim Thema Feiertag nicht nur darum, eine "einfache Mehrheit durchzupeitschen", sondern dass der neue Feiertag auch eine breite Mehrheit in der Bevölkerung habe. "Mein persönlicher Favorit ist der 9. November. Aber es sollen so viele wie möglich mitsprechen, man sollte die Diskussion nicht nur im Parlament führen." Am Ende habe zwar das Abgeordnetenhaus über die Änderung des Feiertagsgesetzes zu entscheiden, aber es sei überlegenswert, dabei den klassischen Fraktionszwang ausnahmsweise aufzuheben.

FDP: "Jeder Feiertag kostet Wirtschaftskraft"

Noch bedeckter als die Grünen hält sich derzeit nur die CDU. Ihre Enthaltung beim AfD-Antrag für den Reformationstag hatte CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger noch damit begründet, dass es noch keine ernsthafte öffentliche Diskussion um den Feiertag gegeben habe. Jetzt äußert sich nur noch der Fraktionssprecher: Man werde abwarten, auf welchen Vorschlag sich die Koalition einige und sich dann dazu positionieren.



Die FDP dagegen hat keine Probleme, ihre Sicht der Dinge auszusprechen. "Jeder Feiertag kostet Wirtschaftskraft", sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der Liberalen Florian Swyter. "Wir haben derzeit in Berlin wirklich andere Probleme. Berlin ist im hinteren Drittel was die Wirtschaft angeht im Bundesvergleich. Auch die Verwaltung funktioniert nicht wie sie soll. Insofern sollte die Aufgabe sein, diese Probleme zu lösen statt nach irgendwelchen Feiertagen zu suchen." Viel Zeit können sich die Fraktionen jedenfalls nicht mehr nehmen, wenn der neue Feiertag schon 2019 gelten soll. Nach den Parteitagen Mitte und Ende November dürfte die Debatte wieder offen geführt werden. Vor allem die Unterstützer des 8. März müssen dann aufs Tempo drücken, damit die Gesetzesänderung noch rechtzeitig kommt.

