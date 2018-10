Störenfrieda Berlin Freitag, 26.10.2018 | 11:22 Uhr

Soweit machen Frau Giffeys Aussagen unbedingt Sinn. Ihre Forderungen sind aber derzeit nicht einfach so umsetzbar. Es müssen erst Kitaplätze geschaffen werden. Es muss der Beruf der Erzieherin/des Erziehers wieder attraktiver werden, damit es Nachwuchs gibt. Es müssen zunächst alle Stellen besetzt werden, die z.t. monatelang (manche auch noch länger) ausgeschrieben sind. Das funktioniert nicht, weil es kaum oder gar keine Bewerber gibt. Die Probleme werden dann, wie im Bericht beschrieben, mitgenommen in den Schuleingangstest und auch noch lange in die gesamte Schulzeit hinein. Es haben übrigens auch viele deutsche Kinder Entwicklungsdefizite vielfältiger Art. Dazu kommen noch Inklusion uvm. Das Ganze lastet dann jahrelang auf den Schulen und Lehrern und auch auf Mitschülern. Es herrscht zudem an immer mehr Schulen Lehrermangel. Durch die jüngsten Geschehnisse (Meldeportal) werden, was nachvollziehbar wäre, wahrscheinlich noch mehr junge Lehrer als bisher schon, abwandern. So positiv und nachvollziehbar Frau Giffeys Erkenntnisse und Forderungen sind, es braucht aber dringend mehr, als das, was sie fordert. Berlin braucht eine neue Bildungspolitik, es muss dringend umgedacht und reformiert werden. Die Bildungsmisere beginnt leider oft schon in den Elternhäusern und müsste politisch oberste Priorität haben.