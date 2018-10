Bild: dpa/Julian Stähle

Landesparteitag in Brandenburg - Gauland will AfD von Rechtsextremisten abgrenzen

13.10.18 | 17:40

AfD-Chef Alexander Gauland hat sich für einen klaren Trennungsstrich zwischen der Partei und Rechtsextremisten ausgesprochen. "Nazis gehören nicht in diese Partei", sagte Gauland am Samstag auf einem Landesparteitag der brandenburgischen AfD in der Stadt Brandenburg an der Havel. Mit Blick auf die diskutierte mögliche Beobachtung durch den Inlandsgeheimdienst fügte er hinzu: "Ich sage das nicht wegen des Verfassungsschutzes. Ich sage das, weil es die Seele der Partei betrifft."

AfD wegen Verfassungsschutz zunehmend unter Druck

Die Partei steht zunehmend unter Druck, weil die Verfassungsschutzämter der Länder Material sammeln, um voraussichtlich noch in diesem Jahr über eine etwaige Beobachtung der Partei mit geheimdienstlichen Mitteln zu entscheiden. Der Partei wird von Gegnern immer wieder eine große Nähe zu Rechtsextremisten vorgeworfen. So waren AfD-Funktionäre bei Demonstrationen in Chemnitz ebenso wie Rechtsextremisten aufgetreten. Gauland sagte, die AfD solle eine echte Alternative sein. "Aber gerade, wenn wir für die Demokratie eintreten, und gerade, wenn wir für eine alternative Politik für die Zukunft unseres Volkes kämpfen, ist es ganz wichtig, dass wir uns von Menschen fernhalten - ja ich sage es mal so direkt - die uns mit irgendeiner nationalsozialistischen Ideologie überziehen wollen." In seiner Rede auf dem Landesparteitag bezeichnete Gauland Deutschland als neuen Gesinnungsstaat, in dem viele nicht mehr offen ihre Meinung sagen dürften. Er verglich die Situation mit der DDR. Als Andersdenkender würde man geschnittten, diffamiert und auf Facebook gesperrt.

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke | Bild: AP Photo/Jens Meyer

Thüringer AfD kürt Höcke zum Spitzenkandidaten

Auf einem Parteitag in Arnstadt hat die Thüringer AfD indes am Samstag ihren Landessprecher Björn Höcke zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr gekürt. Höcke, der als Rechtsaußen seiner Partei gilt, hat bei der Kür der Kandidaten eine Abgrenzung von der rechtsextremen NPD verlangt. Er forderte einen AfD-Funktionär aus Nordthüringen auf, auf eine Kandidatur für die Landesliste zu verzichten. Höcke begründete dies damit, dass der Mann einen NPD-Eintrag in den sozialen Medien geteilt habe. "Wir haben mit der NPD nichts zu tun", sagte Höcke. Ihm gehe es darum, die AfD vor Schaden zu bewahren. Alexander Gauland unterstützte die Position Höckes, die kurz für Unruhe im Saal sorgte. Wer "Nazi-Schweinkram" teile, habe in der AfD nichts zu suchen, sagte Gauland, der auch bei dieser Veranstaltung zugegen war.