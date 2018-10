Gedenken an deportierte Juden im Bahnhof Grunewald

Im Bahnhof Grunewald wird am Donnerstagmittag der Berliner Juden gedacht, die während der NS-Herrschaft von den Nazis deportiert wurden. Am 18. Oktober vor 77 Jahren verließ der erste sogenannte "Osttransport" mit mehr als 1.000 jüdischen Kindern, Frauen und Männern den Bahnhof Grunewald in Richtung Polen.