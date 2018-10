Der entlassene Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, hat sich in der Debatte um Sexismus-Vorwürfe erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Auf Twitter schrieb er am Dienstag, die Berichterstattung über die Gedenkstätte beschädige das Anliegen der Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Falsch sei insbesondere die Behauptung, dass in Hohenschönhausen ein Klima der Angst und des Mobbings geherrscht hätte, schrieb Knabe weiter. "Gerade an diesem Ort wäre dies kaum 17 Jahre lang verborgen geblieben. Ich selbst habe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer fair und respektvoll behandelt."

Knabe kündigte zudem an, nicht in einen öffentlichen Schlagabtausch zu den Vorwürfen treten zu wollen. "Ich möchte nicht daran mitwirken, sensible Personalvorgänge in die Öffentlichkeit zu tragen. Da ich mich immer mit Leidenschaft für den Rechtsstaat eingesetzt habe, vertraue ich auch jetzt darauf, dass er der richtige Adressat ist, um die Geschehnisse politisch und juristisch aufzuarbeiten."