In der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen haben drei prominente Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats "unter Protest" ihre Ämter niedergelegt. Es handelt sich um die ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerinnen Heidi Bohley, Freya Klier sowie die Politikprofessorin Barbara Zehnpfennig. Die drei gehörten zu den Unterzeichnern eines offenen Briefs an Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke), in dem gefordert wurde, die Entlassung von Gedenkstätten-Direktor Hubertus Knabe rückgängig zu machen.

In einem weiteren Brief an den Stiftungsrat, dessen Vorsitzender Lederer ist, monieren Bohley, Klier und Zehnpfennig, der Beiratsvorsitzende Dieter Dombrowski habe eine für Donnerstag geplante Sitzung des wissenschaftlichen Beirats eigenmächtig abgesagt, nachdem sie eine Aussprache mit Knabe angemeldet hätten. Die Frauen schreiben, sie hätten das Vertrauen in Dombrowski verloren. Es sei unklar, wessen Interessen er vertrete.