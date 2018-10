Die Stiftung des US-Milliardärs George Soros, die Open Society Foundation, hat nach den Anfeindungen in seinem Heimatland Ungarn ihre Arbeit in Berlin aufgenommen. Bisher seien 80 Mitarbeiter und ihre Familien von Budapest mit umgezogen, sagte der Direktor des neuen Hauptstadt-Büros, Goran Buldioski, in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Am Schluss sollten etwa 150 Leute hier arbeiten.