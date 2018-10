Die Pflegegesetze auf Bundesebene müssten reformiert werden, forderte Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) am Dienstag. Angehörigen-Pflege und Job seien weiterhin unvereinbar und für Arbeitgeber häufig ein Tabuthema. Allein in Berlin klagten 30 Prozent der insgesamt 200.000 pflegenden Angehörigen über Probleme mit Arbeitgebern, so Kolat.

Pflegezeit- und Familienpflegegesetz müssten darum reformiert werden, betonte die Senatorin. Sie verlangte echte Lohnersatzleistungen und die rentenrechtliche Anerkennung von Pflege. Dabei hoffe sie auf Unterstützung aus anderen Ländern.

Kritik hat Kolat an den bestehenden Regelungen. Das 2008 in Kraft getretene Pflegezeitgesetz soll pflegenden Angehörigen ermöglichen, für sechs Monate in Teilzeit zu gehen oder sich freistellen zu lassen. Laut Familienpflegezeitgesetz von 2012 können Arbeitnehmer ihre wöchentliche Arbeitszeit für 24 Monate zu Pflegezwecken verkürzen. Das gelte jedoch nur auf dem Papier, mahnte Kolat an. In der Praxis zeigten die Regelungen keine Wirkung.