Der Berliner AfD-Abgeordnete Ronald Gläser ist nicht mehr Vorsitzender des Datenschutzausschusses des Abgeordnetenhauses. Er wurde am Montag mit den Stimmen aller Fraktionen außer der AfD abgewählt.

Gläser hatte eingeräumt, nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 35-jährigen Deutschen in Chemnitz Ende August die erste Seite eines Haftbefehls gegen einen damals tatverdächtigen Iraker bei Twitter geteilt zu haben. Darauf seien etwa Name und Geburtsdatum des Verdächtigen zu lesen gewesen. Nach dem Messerangriff war es in Chemnitz zu ausländerfeindlichen Demonstrationen und Ausschreitungen gekommen. Ein inzwischen suspendierter Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Dresden hatte zugegeben, den Haftbefehl zuerst veröffentlicht zu haben.

Gläser bezeichnete den Tweet, den er kurz nach Veröffentlichung wieder löschte, bei der letzten Ausschusssitzung am 10. September als Fehler. Er habe nicht gewusst, dass das als Straftat gewertet werden könne.