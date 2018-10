Für eine offene und freie Gesellschaft wollen am kommenden Samstag zahlreiche Menschen auf die Straße gehen. Zu der Großdemonstration in Berlin unter dem Motto "#unteilbar - Solidarität statt Ausgrenzung" haben mehr als 4.500 Organisationen und Einzelpersonen aufgerufen, darunter viele Prominente.

Demonstriert werden soll für Solidarität und Menschenrechte, und gegen Rassismus, Ausgrenzung und den Rechtsruck in der Gesellschaft. Erwartet werden bis zu 40.000 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet, wie die Sprecherin des bundesweiten Bündnisses "#unteilbar", Anna Spangenberg, am Mittwoch in Berlin ankündigte.

Die Auftaktkundgebung findet um 12 Uhr am Alexanderplatz statt, die Route verläuft dann ab circa 13 Uhr entlang der Otto-Braun-Straße, Grunerstraße, Gertraudenstraße, Leipziger Straße, Potsdamer Straße und Ebertstraße zum Brandenburger Tor. Über die Straße des 17. Juni geht es dann zur Abschlusskundgebung (ca. 15:45 Uhr) an der Siegessäule.



Nach München und Hamburg ist die Demo in Berlin die dritte Großdemonstration unter dem Motto "Herbst der Solidarität". Am 3. Oktober waren in München unter dem Motto "Jetzt gilt´s" nach Veranstalterangaben 40.000 Menschen unterwegs, in Hamburg waren es laut Veranstalter rund 30.000 Menschen, die am 29. September gegen Rassismus auf die Straße gingen.

Sendung: Abendschau, 10.10.2018, 19:30 Uhr