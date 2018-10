Die "Unteilbar"-Kundgebung war die größte in Berlin seit vielen Jahren, das steht fest. Wie groß genau, allerdings nicht - die Veranstalter zählten 242.000 Teilnehmer, die Polizei nannte keine exakte Zahl. Wie berechnet man so große Gruppen überhaupt? Von Sebastian Schneider

Die "Unteilbar"-Initiatoren nutzten ein Verfahren, dass sich bei vielen Großdemos durchgesetzt hat. Sie berechneten die Fläche, auf der die Demonstrantinnen und Demonstranten sich am Samstag verteilten. In diesem Fall war das gut möglich, weil die Strecke sehr übersichtlich und breit war. "Wir hatten die Breite der Straßen und Plätze und die Länge der Demoroute schon vorher abgemessen, deshalb waren wir entsprechend vorbereitet", sagt der Sprecher Felix Müller rbb|24. Auf dem Höhepunkt der Kundgebung waren die knapp sechs Kilometer vom Alexanderplatz bis zur Siegessäule voll mit Menschen.

Ergänzt wurde das Ganze dann durch die Informationen der Ordner: Mehr als 100 Helfer standen entlang der Strecke und gaben per Walkie-Talkie immer wieder neue Zahlen durch. Die Menge der Teilnehmer abseits der Strecke, zum Beispiel im Tiergarten, sei geschätzt worden, sagt Müller. "Wenn man diese Infos zusammennimmt und sie hochrechnet, ist so eine Zählung am Ende gar nicht so kompliziert. Wir haben das mit einem kleinen Team geschafft."

Die Demonstration in Berlin stand unter dem Motto: "Solidarität statt Ausgrenzung". Zuletzt hatten Aufmärsche rechter Gruppen unter anderem in Chemnitz Besorgnis ausgelöst.

Am 3. Oktober waren in München unter dem Motto "Jetzt gilt's" nach Veranstalterangaben 40.000 Menschen unterwegs, in Hamburg waren es laut Veranstalter rund 30.000 Menschen, die am 29. September gegen Rassismus auf die Straße gingen.

Unter dem Motto "Weg mit den Hartz-Gesetzen! Montag ist Tag des Widerstands!" schließen sie sich an die Großdemonstration #unteilbar an.

Gewaltiges Bekenntnis zu Demokratie und Solidarität: In Berlin haben sich am Samstag mehr als 100.000 Menschen versammelt.

Solange es Demonstrationen gibt, solange streiten Befürworter und Gegner auch darüber, wieviele Leute am Ende nun wirklich dabei waren. Die Berliner Polizei will sich in diesem Streit nicht instrumentalisieren lassen. So jedenfalls lautet ihre Begründung dafür, dass sie sich mit solchen Angaben seit einiger Zeit auffallend zurückhält. Sie sieht es nicht gerne, wenn Medien sie - mangels Alternativen - hier als zweite Quelle bemühen.

"Es ist generell nicht meine Aufgabe, Zahlen von Veranstaltern zu bestätigen oder zu dementieren", sagt der Polizeisprecher Carsten Müller, der sich die Demo am Samstag bis in den späten Abend hinein selbst angesehen hat. Deshalb die recht offene Einschätzung der Zahl am Samstag - diese hat die Polizei auch erst auf Nachfrage via Twitter abgegeben.