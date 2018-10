CDU will Großen Stern in "Helmut-Kohl-Platz" umbenennen

Platz in Berlin

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion Berlin, Burkard Dregger, hat vorgeschlagen, den Großen Stern in Berlin nach dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) zu benennen.

"Es war Bundeskanzler Helmut Kohl, der mit Entschlossenheit den Willen der überwältigenden Mehrheit der Deutschen nach Vollendung der Einheit umgesetzt hat", teilte Dregger am Mittwoch, dem 28. Jahrestag der Deutschen Einheit, mit. Kohl habe "mit seiner ganzen Überzeugungskraft die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass Berlin Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands geworden ist". In der Stadt erinnere aber heute "nichts an denjenigen, der diese historische Glücksstunde (...) maßgeblich herbeigeführt hat."

Für eine angemessene Ehrung schlage er, so Dregger, "die Benennung des Großen Sterns oder eines anderen herausragenden Platzes unserer Stadt in 'Helmut-Kohl-Platz' vor". Zur Begründung, warum sich der Große Stern besonders eigne, teilte Dregger mit, dieser liege in der Nähe des Regierungsviertels. Zudem würden dort die Straße des 17. Juni und Unter den Linden den Osten und den Westen der Stadt verbinden.