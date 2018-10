Mitglieder des Beirats der Gedenkstätte Hohenschönhausen haben gefordert, die Entlassung von Direktor Hubertus Knabe rückgängig zu machen. In einem offenen Brief an den Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) äußerten sie zudem den Verdacht, es handele sich dabei um eine Strafaktion für Knabes "politische Unangepasstheit".



Die Unterzeichnerinnen sind die frühere DDR-Oppositionelle Heidi Bohley, die Schriftstellerin und DDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier, die in der DDR politisch inhaftierte Edda Schönherz sowie die Politikwissenschaftlerin und Professorin Barbara Zehnpfennig. Knabe hatte stets die Linke scharf wegen ihres Umgangs mit der DDR-Vergangenheit kritisiert.