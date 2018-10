Breitenbach will 80 Obdachlose in Wohnungen vermitteln

Modellprojekt "Housing First" in Berlin

Bis zu 80 Obdachlose sollen künftig in Berlin unkompliziert eine Wohnung bekommen. Beim Modellprojekt "Housing First" ("Zuerst ein Zuhause") sollen die Wohnungen bedingungslos vergeben werden. Das kündigte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Montag in Berlin an.

"Die Menschen haben einen Rückzugspunkt, sie können erst einmal Luft holen und sich auf sich selbst besinnen", sagte die Senatorin über das neue Projekt. Danach könnten sich die Betroffenen überlegen, welche Hilfen sie in Anspruch nehmen.