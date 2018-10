Störenfrieda Berlin Mittwoch, 03.10.2018 | 11:19 Uhr

Hä? Wäre heute der 1. April könnte man diese Infos weglachen. Na dann ist ja alles wieder zum Wohle der Nicht-Hundebesitzer und der Sauberkeit der Stadt geregelt. Fast nur Ausnahmen (in 8-10 Jahren, wenn die Hunde vor 2016 dann das Zeitliche gesegnet haben, gilt es ja für alle, also alles schick?!), niemand der die Verordnungen kontrolliert und Berlin wird weiter flächendeckend vollgekotet und -uriniert und der Bürger muss weiterhin hoffen, dass Fiffi wirklich nur spielen will, wenn er auf einen zugehechelt kommt. Ich habe noch einen Vorschlag (gültig allerfrühestens ab 2028): Hundekot, der zwar in Beuteln, dann aber am Strassenrand oder in den Vorgärten anderer landet, kostet das Doppelte an Strafe. Denn das ist nicht zeitnah entfernter Kot in einem Plastikbeutel, der nicht vergeht. Ist nämlich scheinbar neue Mode in Berlin. Das ist alles nur noch eine Farce...