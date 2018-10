Immer wieder regt sich in Brandenburg Widerstand gegen den Bau neuer Windkraftanlagen. Mit einer Initiative im Bundesrat will die Landesregierung den Konflikt entschärfen. Die Forderung: Mehr Mitsprache beim Bau von Windrädern.

Brandenburgs Landesregierung hat eine Initiative zur Windkraft in den Bundesrat eingebracht, von der sie sich eine größere Akzeptanz für diese Energieform erhofft. Mit ihr sollen Kommunen mehr Mitsprache beim Bau neuer Anlagen bekommen. Die angestrebte Energiewende werde nur dann erfolgreich sein, wenn die Bürger sie vor Ort akzeptierten, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag in der Länderkammer.

Viele Anwohner fühlten sich von Lärm, Schattenwurf oder auch nächtlich Blinkfeuer der Windräder belästigt, so der Regierungschef. Bundesweit stehe Brandenburg mit rund 3.750 Windenergieanlagen und einer installierten Leistung von rund 6.850 Megawatt an zweiter Stelle. Das Land habe beim Ausbau erneuerbarer Energien seine Hausaufgaben gemacht.

Neben Brandenburg hat auch Nordrhein-Westfalen im Bundesrat eine Gesetzesinitiative gestartet. Diese sieht vor, den Ländern eigene Regelungen beim Abstand von Windrädern zu ermöglichen. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) sagte, die Akzeptanz für die erneuerbaren Energien bei den Bürgern müsse gesichert werden. "Dies würde den Ausbau in geordnete Bahnen lenken", begründete sie die verlangte Option, weitgehende Abstandsregeln festzulegen. Die Vorhaben von Brandenburg und NRW wurden in die Ausschüsse des Bundesrats überwiesen.

Bayern hatte in der Vergangenheit im Zuge einer Reform des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) bereits eine Abstandsregel durchgesetzt. Windräder dürfen dort nur noch in einem Abstand von mindestens des zehnfachen ihrer Höhe gebaut werden. Das schränkt die Möglichkeiten erheblich ein und hat dafür gesorgt, dass in Bayern kaum noch gebaut wird. Die Windbranche ist ohnehin besorgt über die bundesweit sinkenden Genehmigungszahlen, die auch auf den wachsenden Widerstand gegen weitere Windräder in der Landschaft zurückzuführen sind.