Bild: dpa/Frank Rumpenhorst

Gründung von "Juden in der AfD" - "Diese Alternative ist nicht koscher!"

07.10.18 | 08:30 Uhr

Wie viele jüdische Mitglieder die AfD hat, ist nicht bekannt. Aber ein gutes Dutzend will am Sonntag in Wiesbaden eine parteiinterne Vereinigung gründen: Juden in der AfD. Jüdische Organisationen in Berlin suchen nach Erklärungen. Von Carmen Gräf

Die AfD ist die Partei, deren Abgeordnete NS-Verbrechen verharmlosen, Gaskammern anzweifeln und das Holocaust-Mahnmal als ein "Denkmal der Schande" bezeichnen. Warum treten Juden in diese Partei ein? Der AfD-Mann und Jude Emanuel Krauskopf sagte vor gut zwei Wochen bei der einer Debatte zum Thema "Migration und jüdische Gemeinschaft" in Berlin: "Die Problematik für uns Juden liegt darin, dass die Anzahl der Judenhasser steigt – und sie steigt mit jeder Woche, mit der mehr Moslems zu uns kommen."

Für Sebastian Steinitz von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS), die antisemitische Entwicklungen in Berlin beobachtet, ist klar: Die AfD nutzt die Ängste der Juden, um gegen Muslime zu hetzen. "Sie versuchen, die berechtigten Sorgen vor einem Antisemitismus von eingewanderten Menschen aus Ländern, in denen Antisemitismus Staatsdoktrin ist, zu instrumentalisieren."

Die Geschichte hat sie Vorsicht gelehrt

Walter Rothschild, der schon lange in Berlin lebt und derzeit Rabbiner in Warschau ist, sieht das genauso. "Die meisten Juden kommen aus Familien mit Migrationshintergrund und fühlen sich verpflichtet, Asylsuchenden zu helfen", sagt er. Aber die Geschichte habe sie auch gelehrt, vorsichtig zu sein. "Sie wollen nicht, dass ihre Hilfsbereitschaft ausgenutzt wird oder sich gegen sie wendet." Da witterten die Rechtspopulisten ihre Chance, glaubt Rothschild. "Sie bieten einfache Antworten an, indem sie den Antisemitismus den Muslimen in die Schuhe schieben." Dabei gebe es Antisemitismus unter Deutschen genauso wie unter Zuwanderern.

Die Fakten sind bisher nicht eindeutig. Laut Polizeistatistik des Bundeskriminalamtes wurden über 94 Prozent aller antisemitischen Straftaten im letzten Jahr von rechtsradikalen Tätern begangen. Demgegenüber steht jedoch die Studie "Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland". Dort geben 81 Prozent der Opfer antisemitischer Gewaltdelikte an, dass die mutmaßlichen Täter einer "muslimischen Gruppe" angehört hätten. Beide Statistiken haben jedoch ihre Schwächen – deshalb fordern Experten schon lang eine bessere Erfassung.

Verbote von Schächtung und Beschneidung träfen auch Juden

Selbst wenn mehr Gewalt von Muslimen ausgehe als bisher angenommen, sei die AfD die falsche Partei für Juden, sagt Dalia Grinfeld. Sie ist die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD) und hat den Hashtags #AfNee mit begründet. "Diese Alternative ist nicht koscher", sagt sie. Die Jüdischen Gemeinden und Verbände haben sich bereits ähnlich geäußert. Die AfD wolle offenbar Juden und Muslime gegeneinander ausspielen, meint Sebastian Steinitz von RIAS. Juden, die diese Partei wählten, sollten bedenken: Die AfD habe sich sowohl im Bundestagswahlprogramm als auch im Landtagswahlprogramm der AfD in Bayern explizit gegen die religiöse Schächtung und gegen die Beschneidung ausgesprochen und dafür tier- und kinderrechtlichen Motive vorgeschoben. "Eine Einschränkung zum Beispiel auf den Handel mit koscherem Fleisch, würde jüdisches Leben in Deutschland unmittelbar in Frage stellen", betont Steinitz.

Judische Studierendenunion hat Protest angekündigt

Das hätten die meisten Juden, die hier leben, offenbar verstanden, glaubt Grinfeld. "Sie hätten sonst mehr als 15 Mitglieder, die antanzen werden zu ihrer Gründung." Natürlich gebe es auch unter den Juden AfD-Sympathisanten, aber die große Masse sei ganz offensichtlich gegen die AfD. Das will die Jüdische Studierendenunion am Sonntag mit ihrer Demonstration in Offenbach deutlich machen – und zählt auf die Solidarität aller Juden, die hier leben. "Alle stimmen mit, alle sharen unsere Postings, von daher, glaube ich, dass die AfD einfach falsch liegt", so Grinfeld. Juden und AfD – das gehe nicht auf.

Sendung: ARD Mittagsmagazin, 08.10.2018, 13 Uhr