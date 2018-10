Der Satiriker Schlecky Silberstein erhält Morddrohungen - Hintergrund ist wohl sein Beitrag über die AfD und ein darauf folgender "Hausbesuch". Jetzt befasst sich das Berliner Parlament mit der Sache. Der FDP-Politiker Bernd Schlömer hält das für dringend notwendig.

Christian Brandes - Künstlername Schlecky Silberstein - ist Autor und Satiriker, und er erhält Morddrohungen. Silberstein hatte in Berlin-Lichtenberg eine Parodie mit einem nachgebauten AfD-Infostand gedreht, mit Schauspielern, die als Skinheads verkleidet waren und einen dunkelhäutigen Mann jagten. Die AfD spricht von einem Fake-Video; ein AfD-Abgeordneter drehte seinerseits ein Video, in dem Silbersteins Wohnort öffentlich gezeigt wurde. Am Montag beschäftigt sich der Ausschuss für Bürgerschaftliches Engagement im Berliner Abgeordnetenhaus mit dem Fall.

rbb: Bernd Schlömer, Sie sind Mitglied in diesem Ausschuss - warum gehört der Fall Silberstein Ihrer Meinung nach ins Parlament?