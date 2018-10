Frischluft-Liebhaber Innenstadt Donnerstag, 04.10.2018 | 13:06 Uhr

@rbb Wie war das nochmal mit den Frischluftschneisen, die vielerorts schon zugunsten von Smog zugebaut wurden - und mit der sich aufheizenden Stadt im Sommer?! Zeigt doch bitte mal die ursprüngliche Größe des Tempelhofer Feldes; fänd ich spannend mal die Karten zu sehen. Und welche "freien" Areale seit dem Mauerfall in der Innenstadt verdichtet und bebaut wurden. Wieso am Rand der am dichtest besiedelten Gebiete in der Stadt mit über 20.000 Einwohnern pro qkm weiter nachverdichten? Was ist aus den Plänen in Tegel geworden?