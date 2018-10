rbb: Neukölln ist schon lange ein spezielles Pflaster. Im Moment berichten wir noch mehr als sonst über kriminelle Großfamilien. Die Realität inspiriert Serien wie "4 Blocks", von der gerade die zweite Staffel anläuft. Sie als Jugendstadtrat kümmern sich vor allem um die Jungen, den Nachwuchs der Clans, wenn man so will.

Na, strafmündig sind sie ab 14. Da geht es schon in diese Richtung, aber es gibt auch viele jüngere, gerade so im Grundschulbereich, was sehr erschreckend ist, und die auch schon schwere Beleidigungen gegenüber ihren Lehrern aussprechen, Gewalttaten gegen Mitschüler, Sachbeschädigung. Da will ich nicht länger zuschauen.

Wir haben zum Beispiel in Neukölln eine Arbeitsgruppe Kinder- und Jugendkriminalität geschaffen, die mit drei Sozialarbeitern unterwegs ist. Die gehen in die Familien rein, sprechen mit den Täten, deren Eltern und Geschwistern, deren Cousins, mit allen, die irgendwie dazugehören. Die machen deutlich, dass wir hinschauen, dass wir auch gewillt sind zu intervenieren oder mit den Familiengerichten zu sprechen, um diese Kriminalität einzudämmen und zu verhindern, dass Kinder oder auch Jugendliche weiter kriminell werden.

Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin in so eine Familie hineingeboren. Ich bin ein Junge und will die Liebe und den Respekt meiner Eltern, meiner Brüder. Das heißt: Der Weg ist erst mal ein bisschen vorgezeichnet. Wenn Sie jetzt zu mir kommen und sagen: 'Das ist schlecht', dann werde ich natürlich trotzdem eher meinen Eltern glauben. Wie können Sie also langfristig auf mich einwirken?

Der Punkt ist, dass wir Druck von ganz vielen Stellen aus immer wieder ausüben und auch die Schulpflicht durchsetzen - auch mit den Familienrichtern über entsprechende Weisungen arbeiten. Wir brauchen Fallkonferenzen, um so etwas auch systematisch durchzuführen. Damit kann man schon beeindrucken. Es gibt natürlich Fälle, die einfach sagen 'Ist mir alles egal, und wenn ich die fünfzehnte Bewährungsstrafe bekomme, ist mir das auch wurscht.' Man kann sozusagen nicht jeden retten. Aber wir müssen bei den Kleinsten anfangen. Und je früher wir reingehen in die Familien und dort auch deutlich machen, dass wir Druck ausüben, dann funktioniert das - jedenfalls ist das die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben.

Müsste es nicht eine Vernetzung geben für die ganze Stadt?

Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir brauchen für Berlin eine abgestimmte Clan-Konzeption. Jeder Bezirk muss mitmachen. Jeder Bezirk braucht so eine AG "Kinder- und Jugendkriminalität". Jeder Bezirk braucht diese festen Verabredungen, in der Zusammenarbeit mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft, mit den Gerichten. Anders wird es nicht funktionieren - sonst haben wir Verdrängung. So etwas haben wir ja auch schon erlebt in der Vergangenheit, dass die aus Neukölln rausgezogen sind und in Frieden weiterlebten. Das geht so nicht, und da erwarte ich auch vom Senat entsprechende Maßnahmen. Es gibt viel zu tun. Es gibt viele gute Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Und da muss jetzt endlich mal durchgezogen werden. Und ich stehe auch gerne als Neuköllner bereit, diese Maßnahmen zu begleiten.