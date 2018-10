imago/bildgehege Bild: imago/bildgehege

Interview | Was von #unteilbar bleibt - "Die Demo war ein Motor für örtliche Aktivitäten"

16.10.18 | 13:16 Uhr

Die "Unteilbar"-Demo hat alle Erwartungen übertroffen: Mehr als 200.000 Menschen waren unterwegs, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Was bleibt davon? Ein Push für die vielen Initiativen, sagt Hans-Jürgen Urban von der IG Metall.



"Eigentlich würde ich dieses Bild nur genießen wollen": So hat Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, seine Rede am Samstag auf der Unteilbar-Demo begonnen.

rbb|24: Herr Urban, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie da oben standen?

Hans-Jürgen Urban: Das war ganz ehrlich, was ich da gesagt habe: Das war ein grandioser Blick. Man sah die Menschenmenge bis hin zum Brandenburger Tor. Und da endete sie auch nicht. Die Botschaft, die auch emotional rüberkam, war: Hier treffen sich Menschen. die nicht alleine sind, die an einem gleichen Strang ziehen. Das war sehr ermutigend.

Zur Person Imago/Becker&Bredel Hans-Jürgen Urban ist seit dem 6. November 2007 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall.

Sie haben einen flammenden Appell gehalten gegen rechte Hetze und für die Vielfalt. Hatten Sie den Eindruck, dass sie damit zu dieser breiten Masse mit unterschiedlichen Interessen durchdringen?

Mein Eindruck war, dass es trotz der Vielfältigkeit, die wir da alle gemeinsam sehen konnten, etwas gab, was uns alle verbunden hat. Und das war der Wille aufzustehen gegen die Rechtsentwicklung, die wir leider, ausgehend von der Politik, in unserer Gesellschaft erleben. Zu spüren war der gemeinsame Wille, dagegen Widerstand zu organisieren. So entstand bei mir und allen anderen Beteiligten positive Emotionalität.

Die Frage ist jetzt, wie nimmt man diese Kraft auf? Wie wird aus einem einmaligen Event etwas Nachhaltiges?

Das ist eine ganz wichtige Frage, da haben Sie vollkommen Recht. Es ist natürlich klar, dass eine Demonstration mit 250.000 Menschen keine Arbeitsbesprechung ist. Viele der Menschen, die da gekommen sind, stammen aus örtlichen Initiativen. Das reicht von denjenigen, die spontane Demonstrationen gegen Rechts organisieren bis hin zu denjenigen, die Solidarität mit den Migrantinnen und Migranten organisieren. Da läuft schon viel und ich glaube, dass diese gemeinsame Erfahrung der Stärke und der Gemeinsamkeit diese Arbeit befördern wird. Wir werden auf allen Ebenen der Gesellschaft weiter Absprachen treffen müssen, wie wir das, was wir da an Energie gespürt haben, verstetigen - und wie wir den rechten Tendenzen, die ja leider aus vielen Ecken kommen, entgegentreten. Ich glaube, die Demonstration war so etwas wie eine energiegeballte, gemeinsame Erlebnissituation und die wird jetzt auch als Motor für die örtlichen Aktivitäten wirken.

Mehr als Hunderttausend gehen gegen Rassismus auf die Straße

Bild: REUTERS/Michele Tantussi Gewaltiges Bekenntnis zu Demokratie und Solidarität: In Berlin haben sich am Samstag mehr als 100.000 Menschen versammelt.

Bild: REUTERS/Michele Tantussi Aufgerufen hat das Bündnis "Unteilbar." Zahlreiche Parteien, Verbände, Organisationen, Gewerkschaften und Initiativen sowie Prominente unterstützen die Aktion.

Bild: rbb/Tobias Wilinski Die Demonstration führte vom Alexanderplatz über den Potsdamer Platz bis zur Siegessäule.

Bild: REUTERS/Michele Tantussi Nach München und Hamburg ist die Demo in Berlin die dritte Großdemonstration unter dem Motto "Herbst der Solidarität".

Bild: rbb/Tobias Wilinski Die Berliner CDU lehnte eine Teilnahme dagegen ab und nannte als Grund, dass bei der Kundgebung auch linksradikale Gruppen vertreten seien.



Bild: rbb/Vanessa Klüber Die Polizei sprach am frühen Nachmittag von Teilnehmern im "unteren sechsstelligen Bereich".



Bild: rbb/Vanessa Klüber Nach Veranstalterangaben waren bis Samstagnachmittag sogar rund 150.000 Menschen gekommen - weit mehr als erwartet.

Bild: rbb/Tobias Wilinski Demonstration richtet sich gegen rechte Hetze, Diskriminierung, das Flüchtlingssterben auf dem Mittelmeer und Kürzungen im Sozialsystem.





Bild: rbb/Oliver Soos Parallel zu der Hauptdemonstration traf sich die "Bundesweite Montagsdemobewegung" am Alexanderplatz.

Bild: rbb/Oliver Soos Unter dem Motto "Weg mit den Hartz-Gesetzen! Montag ist Tag des Widerstands!" schließen sie sich an die Großdemonstration #unteilbar an.

Bild: rbb/Jörg Albinsky Auch am Kanzleramt protestierten hunderte Menschen.

Bild: rbb/Jörg Albinsky Die "Aktion Standesamt" 2018 fordert ein Gesetz zu einem selbstbestimmten positiven dritten Geschlechtseintrag.

Bild: rbb/Sebastian Schneider Am 3. Oktober waren in München unter dem Motto "Jetzt gilt's" nach Veranstalterangaben 40.000 Menschen unterwegs, in Hamburg waren es laut Veranstalter rund 30.000 Menschen, die am 29. September gegen Rassismus auf die Straße gingen.

Bild: dpa/Christoph Soeder Die Demonstration in Berlin stand unter dem Motto: "Solidarität statt Ausgrenzung". Zuletzt hatten Aufmärsche rechter Gruppen unter anderem in Chemnitz Besorgnis ausgelöst. Play Pause Fullscreen



























Wie können diese Absprachen konkret aussehen?

Das wird nicht zentral geschehen können. Elemente wie eine gemeinsame Demonstration sind Augenblicke, in denen man sich trifft und sich gemeinsam verständigt. Die konkrete Arbeit wird vor Ort in den Initiativen passieren und sie wird auch zwischen Parteien und zwischen den Organisationen, die zu "Unteilbar" aufgerufen haben, laufen müssen. Dann müssen gemeinsame Punkte formuliert werden, um damit auch weiterhin in die Gesellschaft hineinzuwirken.

Sie haben auf der Kundgebung von den Menschen gesprochen, die sich abgehängt fühlen. Glauben Sie, dass von denen auch welche auf der Demonstration waren? Wie holt man diese Menschen mit ins Boot?

Das ist eine ganz wichtige Frage. Das Grundgefühl von abgehängt sein geht offensichtlich durch große Teile der Gesellschaft. Viele Menschen haben den Eindruck, dass Politik mit ihrem Leben und ihren Sorgen nichts mehr zu tun hat. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele von diesen Menschen bei unserer Demonstration dabei gewesen sind. Ich hoffe nur, dass es viele waren und ich hoffe, dass sie das Signal verstanden haben. Ich habe versucht, das Angebot zu machen: Kommt zu uns zu den Gewerkschaften, zu den Initiativen und den sozialen Bewegungen. Da könnt ihr solidarische Antworten auf eure Probleme gemeinsam mit uns umsetzen. Ich hoffe, dass diese Demonstration und vielleicht auch meine Rede ein klein bisschen dazu beitragen.

