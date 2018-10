Zahlreiche Promis und Organisationen trommeln für die Demo am Samstag Unterstützer zusammen - Anna Spangenberg vom Bündnis #Unteilbar erklärt im Interview, warum das Motto so viele aus der Zivilgesellschaft motiviert.

rbb|24: Das Motto der Demonstration "#Unteilbar - Solidarität statt Ausgrenzung, für eine offene und freie Gesellschaft" ist sehr breit angelegt. Warum?

Anna Spangenberg: In den letzten Wochen und Monaten sind Zehntausende auf die Straße gegangen, ob das in München oder in Hamburg war, in Chemnitz oder Potsdam. Es geht um Themen wie Rechtsruck, Mietenkampf, Probleme in der Pflege oder Integration. Wir wollen die Initiativen und Gruppen aber auch die großen Wohlfahrtsverbände, die sich diesen Problemen tagtäglich stellen, sichtbar machen. Wir sagen, wir sind mehr und wir gehen für eine solidarische Gesellschaft auf die Straße - das ist auch eher als Auftakt für einen Wandel gedacht.