"Auch für ihn ist nach der Mitgliederversammlung der anti-totalitäre Konsens beim Verein nicht mehr gegeben", sagte Hovestädt. Am Förderverein hatte es zuletzt immer wieder Kritik wegen einer vermeintlichen Nähe zur AfD und der Verharmlosung der NS-Zeit in deren Reihen gegeben. Die Stasiopfer-Gedenkstätte hatte die Kooperation mit dem Förderverein im vergangenen Juni beendet.



Erst vor wenigen Tagen hatten zwei frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen, Wolfgang Wieland und Lukas Beckmann, den Verein verlassen. Bei der Neuwahl des Vorstands sei die Chance auf einen personellen und politischen Neubeginn nicht genutzt worden, teilten sie am Dienstag in Berlin mit.