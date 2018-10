dpa/Paul Zinken Audio: Inforadio | 15.10.2018 | Nina Amin | Bild: dpa/Paul Zinken

Treffen zu Obdachlosen in U-Bahnhöfen - "Niemand möchte, dass Menschen auf der Straße erfrieren"

15.10.18 | 06:15 Uhr

Dürfen Obdachlose weiter in Berliner U-Bahnhöfen übernachten? Das wollen BVG-Chefin Nikutta und Sozialsenatorin Breitenbach am Montag besprechen. Die Kältehilfe sagt: Ohne die BVG geht es nicht. Von Nina Amin

Auch wenn es noch ziemlich sommerlich und gar nicht kalt ist: Der Winter kommt in jedem Fall. Für Menschen, die in Berlin auf der Straße leben, sind U-Bahnhöfe in den vergangenen Jahren nachts Zufluchtsort gewesen. Sigrid Nikutta, Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stellte vor einigen Wochen in Frage, ob die BVG auch diesem Winter einzelne Bahnhöfe offen lässt, und begründete dies mit Sicherheitsbedenken. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hingegen hält es für notwendig, dass die Stationen weiterhin als Notschlafplatz dienen. Am Montag wollen Nikutta und Breitenbach bei einem Treffen ausloten, ob und wie die U-Bahnhöfe für Obdachlose offen bleiben können.

"Es gibt eine hohe Aggressivität"

Leere Wodkaflaschen, Urinpfützen, Hundehaufen - die sogenannten Kältebahnhöfe Südstern und Lichtenberg waren im vergangenen Winter morgens oft sehr verschmutzt. Denn immer mehr Menschen leben in Berlin auf der Straße und suchen bei Minusgraden nachts in warmen U-Bahnhöfen Unterschlupf. Oft in größeren Gruppen, meist mit ihren Hunden. Theresa Hellmund von der Berliner Stadtmission leitet eine der größten Notunterkünfte für Obdachlose. Sie verstehe, dass es der BVG zu viel wurde, sagt sie. "Es gibt zu wenige sanitäre Einrichtungen. Viele der Gäste sind aufgrund der Kälte und der psychischen Belastungen alkoholisiert, es gibt eine hohe Aggressivität." Hellmunds Kollegen fahren in Winternächten mit dem Kältebus auch U-Bahnhöfe an. Ein Problem: Die wenigsten Obdachlosen wollen mit in die Notübernachtungen kommen - sei es, weil sie ihre Hunde nicht mit herein nehmen können oder weil dort zu viele andere Obdachlose sind. Auch sprechen viele kein Deutsch. "Wir bräuchten im Grunde Menschen vor Ort, die übersetzen, die den Obdachlosen erklären, warum sie mitkommen können und was sich ihnen dort bietet: dass sie eine gesundheitliche Versorgung bekommen, einen Schlafplatz und eine Duschmöglichkeit", sagt Hellmund. Man müsse ihnen erklären, "dass es ein Angebot ist, das ihnen hilft – und nicht eins, das sie bedroht".

Drogenkonsum verhindert oft Unterbringung

Bei dem Treffen zwischen Sozialsenatorin Elke Breitenbach und BVG-Chefin Sigrid Nikutta dürfte es noch um weitere konkrete Maßnahmen gehen - zum Beispiel, wo und wie eine Gruppe Obdachloser, möglicherweise alkoholisiert, nachts untergebracht werden kann. Jens Aldag koordiniert die Kältehilfe und sagt, die Unterbringung scheitere häufig an der Alkohol- oder Drogensucht der Menschen. "Ich kann zwar betrunken hereinkommen, dort aber nicht konsumieren. Es ist natürlich für die Einrichtungen sehr wichtig, dass sie Regeln aufstellen, um die anderen Gäste dort zu schützen. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen, ob man nicht auch noch mehr Einrichtungen schafft, die den Drogenkonsum auch ermöglichen."

Breitenbach gibt sich zuversichtlich

Generell, so Aldag, könne die Kältehilfe nicht auf die BVG nicht verzichten. So ein breites Netz an öffentlichem Raum, der überdacht und trocken ist, gebe es nicht noch einmal. "Wir werden die Obdachlosen nicht alle aus den Bahnhöfen herausbekommen – und das wollen wir auch eigentlich nicht. Wir wollen ein einvernehmliches Miteinander, bei dem auch die Fahrgäste, die man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, gut mit der Situation umgehen können." Um ihre Fahrgäste und Mitarbeiter sorgt sich nach eigener Aussage auch die BVG. "Morgens müssten die Bahnhöfe in einem vertretbaren Zustand sein, so ihr Sprecher vor einigen Wochen. Vor dem Treffen am Montag äußerte sich Elke Breitenbach optimistisch: "Weder Frau Nikutta noch sonst irgendwer möchte, dass Menschen auf der Straße erfrieren", sagt die Senatorin. Sie sei zuversichtlich, dass auch in diesem Winter Bahnhöfe für Obdachlose offen bleiben - und sie gemeinsam mit der BVG eine Lösung findet.

