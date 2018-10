Weil er zwei Kippa tragende Männer in Berlin attackiert hat, ist ein 19-jähriger Syrer im Juni zu Arrest verurteilt worden. Seine Anwältin hatte Berufung eingelegt, am Mittwoch sollte der Prozess beginnen. Nun hat die Verteidigung die Berufung zurückgenommen.

Im Fall eines Angriffs auf zwei Kippa tragende Männer im April in Berlin findet kein Berufungsprozess statt. Die Verteidigung des in erster Instanz wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verurteilten Syrers habe die Berufung zurückgenommen, teilte die Justiz am Montag mit. Damit sei die Entscheidung rechtskräftig, bestätigte ein Gerichtssprecher. Der für Mittwoch vorgesehene Prozess in zweiter Instanz entfällt damit.